Итальянский футбольный клуб создал форму по рисунку шестилетнего болельщика

Итальянский футбольный клуб «Пескара» создал форму на основе рисунка юного болельщика. Изображение новой игровой майки опубликовано в Twitter команды.

Ранее «Пескара» объявила конкурс, по условиям которого каждый желающий мог прислать эскиз будущей формы. В адрес клуба поступили сотни работ, а победу одержал шестилетний Луиджи Д’Агостино который нарисовал дельфина, волны и радугу.

В апреле прошлого года женский футбольный клуб «Енисей» провел конкурс на лучший дизайн третьего комплекта формы для команды. В конкурсе участвовало более десяти вариантов оформления экипировки. Методом голосования футболистки выбрали три эскиза, на одном из которых был портрет Ольги Бузовой.

«Пескара» выступает в серии B — втором по силе итальянском дивизионе. На момент приостановки первенства из-за пандемии коронавируса команда занимала 14-е место в турнирной таблице.

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