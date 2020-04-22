Зараженная коронавирусом пациентка рассказала о смертях соседей по палате

Жительница английского города Сент-Леонардс, графство Восточный Суссекс, заразилась коронавирусом и провела шесть дней в искусственной коме. Она рассказала изданию The Sun о течении болезни и смертях соседей по палате.

17 марта 36-летняя Рут Эндрю (Ruth Andrew) начала кашлять на работе, и ее отправили домой. Затем кашель усилился, и у женщины поднялась температура. Эндрю изолировалась дома.

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Через неделю женщине стало трудно дышать, и ее муж Крэг вызвал скорую помощь. Перед госпитализацией она не успела попрощаться с детьми. В больнице ей провели тест на коронавирус и отправили в реанимацию. Спустя несколько часов британке сообщили, что ее погружают в искусственную кому и предложили позвонить родным. Эндрю не смогла дозвониться мужу и детям и попросила врачей передать Крэгу, что она любит его и детей.

Через шесть дней она пришла в сознание. За время, проведенное в больнице, Эндрю видела, как от коронавируса умерли четыре человека из ее палаты. Она спрашивала медсестер, будет ли она следующей.

Женщина выздоровела, и 6 апреля ее выписали из больницы. Она благодарна врачам и медсестрам за их хорошую работу и человеческую поддержку.

Ранее сообщалось, что житель английского города Кембридж заразился коронавирусной инфекцией и был госпитализирован. Спустя несколько дней он отправил семье сообщение: «Я люблю вас», после чего из-за осложнений его ввели в искусственную кому.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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