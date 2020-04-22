Премьер Украины назвал сроки открытия границ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал сроки открытия границ. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

По его словам, Украина будет принимать это решение, отталкиваясь от действий европейских соседей. Правительство планирует открыть границы через 30 дней после того, как это сделают Польша, Венгрия и Румыния.

Шмыгаль объяснил это тем, что Европа начала карантин намного раньше Украины, в частности Италия ввела ограничительные меры раньше на месяц.

Ранее Шмыгаль предрек, что «масочный режим», введенный из-за пандемии коронавируса, сохранится в стране минимум на два года.

Карантин в республике введен до 24 апреля. Власти уже анонсировали, что планируют продлить его, однако часть ограничений могут смягчить. Президент Украины Владимир Зеленский призвал кабинет министров представить план выхода из карантина. По последним данным, в стране заразились коронавирусом 6592 человека. 174 из них скончались, 424 выздоровели.

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