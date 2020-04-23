Новый президент Абхазии принял присягу

Избранный президент Абхазии Аслан Бжания принял присягу на церемонии инаугурации. Об этом сообщает Sputnik Абхазия.
Уточняется, что церемония проходила в ограниченном кругу из-за ситуации с угрозой распространения коронавирусной инфекции в здании администрации главы государства в Сухуме.
Согласно абхазскому законодательству инаугурация прошла на 30 день со дня официального объявления результатов выборов.
24 марта Центризбирком Абхазии объявил окончательные итоги повторных президентских выборов. Президентом стал лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания, вице-президентом — Бадра Гунба. Бжания набрал 56,5 процента голосов, Адгур Ардзинба — 35,42 процента, Леонид Дзапшба — 2,22 процента. Против всех проголосовали 1,75 процента избирателей.
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