Разъяренные свиньи напали на четырехлетнего мальчика и загрызли его до смерти

На окраине индийского города Хайдарабад, штат Телангана, четырехлетний мальчик умер в результате нападения диких свиней. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на местную полицию.

Во вторник вечером, 21 апреля, в полицейский участок позвонил мужчина по фамилии Кешья (Keshya). Он заявил, что его сын играл возле дома, когда на мальчика напали несколько диких свиней. Разъяренные звери утащили ребенка на мусорную свалку и загрызли до смерти. Мальчика отвезли в больницу и попытались реанимировать, однако к тому моменту он уже был мертв.

Полиция разбирается в деталях произошедшего. Тело направили на вскрытие.

По данным The Sun, местные жители неоднократно жаловались властями на диких свиней, представляющих опасность для окружающих. Тем не менее никаких мер предпринято не было.

Ранее сообщалось, что дикие свиньи растерзали сиделку во дворе стариков, за которыми она ухаживала. Результаты вскрытия подтвердили, что причиной смерти стала «кровопотеря в результате нападения диких свиней».

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