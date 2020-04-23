Магазины ввели новое правило для россиян

Некоторые гипермаркеты ввели новые правила для россиян, они запрещают покупателям посещать магазины без медицинских масок, предлагая купить их на входе, пишет «Коммерсантъ».

Сеть гипермаркетов Globus планирует ввести такие ограничения во всех магазинах, сейчас они действуют только в одном, в Красногорске. Globus управляет 17 гипермаркетами по всей России.

В сети Billa также планируют ввести обязательное ношение масок и специальный контроль за этим. Кроме того, покупатели старше 65 лет смогут посещать супермаркеты только в определенные часы — с 9 до 10 часов утра. В «Ленте» говорят, что не будут запрещать находиться в магазине без средств защиты, а в «Азбуке вкуса» начали давать покупателям в масках бонусы на карту лояльности.

По словам экспертов, медицинские маски остались только в одном проценте российских аптек. Часто маски появляются в продаже не в аптечных сетях, а в розничных магазинах. Магазины могут позволить себе закупать их без нужных сертификатов или у непроверенных поставщиков.

Темпы заражения коронавирусом в России снижаются. 23 апреля количество заболевших по всей стране было 4774, 22 апреля — 5236, до этого — 5642. В Москве вторые сутки подряд примерно на 500 человек ежедневно сокращается количество выявленных случаев. Всего в России заболели почти 63 тысячи человек, скончались 555 человек, выздоровели 4891.

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