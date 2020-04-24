ДНР поблагодарила Путина

Возможность беспошлинного получения жителями самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) российского гражданства является свидетельством защиты Россией их прав. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает «Донецкое агентство новостей».

«Сегодня мы вновь стали свидетелями еще одного исторического события. Такими действиями руководство Российской Федерации демонстрирует свой гуманизм и истинное отношение к жителям Донбасса (...) Это еще раз доказывает, что мы действительно стали для России своими», — сказал Пушилин.

Он также поблагодарил президента России Владимира Путина, парламентариев и всех россиян за оказанную поддержку.

Ранее 24 апреля Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства. В частности, он позволяет иностранцам получить паспорт России без подтверждения ими отказа от гражданства своей страны.

В марте был принят закон, упрощающий получение российского гражданства для украинцев и белорусов. Речь идет об упразднении нормы о собеседовании, в ходе которого оценивается уровень владения русским языком. Срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство сокращен до трех месяцев, ранее на это отводилось до полугода.

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