Зараженная коронавирусом медсестра рассказала о мучениях во время болезни

Медсестра из американского штата Кентукки рассказала, что после заражения коронавирусной инфекцией чувствовала себя так, будто ее кости ломаются. Об этом сообщает издание New York Post.

У 43-летней медсестры Меган Харпоул (Meghan Harpole) в конце марта появились симптомы заражения коронавирусом. У нее были сильный кашель, высокая температура и диарея. В какой-то момент она захлебывалась собственной мокротой.

«Все мое тело так болело, что казалось, что у меня ломаются кости. Я думала, что я умру», — сказала Харпоул.

Рентген показал, что у женщины развилась пневмония. Она боялась оставаться в больнице, так как ее сын был дома один, и у него тоже появились признаки заражения.

Врачи согласились отпустить Харпоул домой и назначили ей лечение и антибиотики. Женщина до сих пор полностью не излечилась от коронавируса, но говорит, что пошла на поправку.

Она опасается долговременных последствий от малоизученного вируса. «Будут ли у меня проблемы с дыханием? Понизится ли иммунитет? Никто не знает, каковы будут последствия, так как о новом вирусе пока слишком мало информации», — сказала она.

Ранее сообщалось, что медсестра реабилитационного центра в городе Галлатин, штат Теннесси, записала из больницы пугающее видео, в котором рассказала, как коронавирусная инфекция сказалась на ее здоровье. Она сравнила болезнь с пулевым ранением.

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