В России начали выявлять COVID-19 с помощью искусственного интеллекта

В России начали выявлять коронавирус с помощью искусственного интеллекта. Соответствующую программу по диагностике COVID-19 запустил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), передает РИА Новости.
«Российско-эмиратская технология искусственного интеллекта имеет точность более 96 процентов и высокую чувствительность к признакам пневмонии», — говорится в сообщении.
Система была протестирована на большом числе пациентов с подозрениями на коронавирус типа SARS-COV-2 в китайской провинции Хубэй. Технология позволяет определить пневмонию меньше чем за две минуты после получения результатов компьютерной томографии, объяснил директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Высокоточная и своевременная диагностика коронавирусной инфекции является одним из залогов успешной борьбы с вирусом», — подчеркнул он.
В рамках партнерства РФПИ и компании «Медскан» будет создан центр по дистанционному анализу и распознаванию КТ-снимков с помощью вышеуказанной технологии. По словам Дмитриева, новым способом диагностики уже заинтересовались в ряде частных и государственных клиник.
За последние сутки новым типом коронавируса в России заразились еще 5849 человек. Общее число инфицированных превысило 68 тысяч в 85 регионах. С начала эпидемии умерли 615 пациентов.