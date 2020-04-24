Раскрыт принцип действия рабочих пропусков в российских регионах

Пропуска, оформленные жителями российских регионов для выхода на работу, будут действовать 12 часов — они предназначены для тех, кому нужны эпизодические поездки. Принцип работы пропусков раскрыл замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Для оформления постоянного пропуска заявку должен подавать работодатель, он должен указать СНИЛС сотрудников. Корректность данных будет проверять Пенсионный фонд.

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22 апреля мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему пропусков на все регионы России. По его мнению, это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его. В тот же день на сайте Минкомсвязи появилась информация о внедрении цифровых пропусков в 21 регионе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос внедрения пропусков в регионах находится в компетенции правительственного штаба, а не Кремля.

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