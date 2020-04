Rambler Group исполнила решения совета директоров в отношении NGinx

В следственные органы менеджментом Rambler Group было направлено официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении программного обеспечения Nginx. Об этом «Ленте.ру» сообщили в руководстве группы.

Кроме того, договор с компанией Lynwood Investments CY Ltd от 2015 года, в соответствии с которым Lynwood Investments CY Ltd (в прошлом A&NN Holdings, в тот момент акционер группы «Рамблер») действовал от имени «Рамблер Групп» по итогам переговоров расторгнут. В соответствии с условиями расторжения, Lynwood Investments CY Ltd сохранил за собой право доказывать причинение убытков и их компенсации по этому делу от своего собственного имени и в своих собственных интересах, но не имеет права вести никаких дел от имени Rambler Group.

Таким образом руководство «Рамблер Групп» исполнило решения совета директоров группы от 16 декабря 2019 года по которому ему следовало направить в правоохранительные органы ходатайство о прекращении возбужденного ранее уголовного дела в отношении программного обеспечения Nginx по заявлению компании Lynwood Investments CY Ltd, а также расторгнуть отношения между Rambler Group и компанией Lynwood Investments CY Ltd от 2015 года, после чего при наличии экономического спора с компанией Nginx и ее сотрудниками решать его в рамках гражданско-правовых механизмов.

На вопрос «Ленты.ру» будет ли закрыто дело в отношении Nginx, в руководстве группы пояснили, что Rambler Group ходатайствовала о прекращении уголовного дела и исключении себя из списка потерпевших. «При этом данное уголовное дело открыто по статье публичного обвинения, поэтому финальное решение является прерогативой следственных органов. Мы не можем комментировать дальнейшие действия правоохранительных органов», — подчеркнули в менеджменте Rambler Group.