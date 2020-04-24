Играющего в Чехии российского футболиста удивили условия карантина на родине

Российский защитник чешского клуба «Млада-Болеслав» Алексей Татаев сравнил условия карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции в Чехии и на родине. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Татаев рассказал, что в Чехии во время карантина никто не запрещал прогулки, и удивился строгости российских мер. «Как-то друг довозил меня до дома, и я вышел из машины без маски. Мимо прошел полицейский, но ничего не сказал», — добавил он. Футболист также отметил, что до сих пор не знает, когда возобновится розыгрыш чемпионата Чехии.

23 апреля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал дедлайн для завершения всех внутренних чемпионатов. Сообщалось, что первенства нужно доиграть до 3 августа. К 27 мая национальным футбольным федерациям нужно предоставить план окончания сезона.

На фоне распространения коронавируса УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Большинство футбольных турниров в мире, включая ведущие европейские первенства, также остановлены.

Татаев — воспитанник академии «Краснодара». Он выступает за «Младу-Болеслав» с 2019 года.

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