Россияне оценили помощь волонтеров в борьбе с коронавирусом

Три четверти россиян (74 процента) считают, что волонтеры оказывают существенную помощь населению в условиях борьбы с распространением коронавируса в стране. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации в пятницу, 24 апреля.

Чаще так считает молодежь 18-24 лет (87 процентов). Обратного мнения придерживаются 13 процентов опрошенных. При этом две трети респондентов готовы и сами помогать людям, которые находятся на карантине.

Треть населения не готова оказать помощь в сложившейся ситуации.

15 апреля председатель общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук сообщил об активизации работы волонтерских штабов из-за распространения коронавирусной инфекции. По его словам, около 15 процентов граждан участвуют в добровольческом движении. Активисты разносят по домам продукты и лекарства, помогают медикам, уточнил он.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 70 тысячам. В мире новым вирусом заразились более 2,7 миллиона человек.

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