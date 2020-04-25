Девушка-боец MMA решила наказать бывшего тренера за педофилию

Американка Илима-Лэй Макфарлейн, выступающая в Bellator, присоединилась к иску против своего бывшего тренера по баскетболу в средней школе Дуэйна Йена. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

30-летняя Макфарлейн заявила, что Йен совращал ее и ее младшую сестру, когда они учились в школе в Гонолулу. Мужчина работал тренером по баскетболу. По словам спортсменки, администрация школы заявляла о проведении внутреннего расследования. Однако Йен так и не был привлечен к ответственности и продолжал работать с детьми.

Макфарлейн пообещала наказать Йена за педофилию. «Спустя 15 лет я и моя сестра хотим восстановить справедливость. Ему больше не уйти. Твое время вышло, Йен», — заявила она.

Как стало известно Bloody Elbow, боец присоединилась к иску против Йена. Обвиненному приписывают совращение учениц школы: тренер якобы заставлял потерпевших прикасаться к своим гениталиям, распространял непристойные изображения и предлагал им заниматься сексом за деньги.

Макфарлейн — чемпионка Bellator в полулегком весе. На ее счету 11 побед в 11 поединках.

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