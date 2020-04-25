Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса

Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист отметил, что в связи с пандемией главным врагом человека стал уже не кто-то, а что-то — вирус, и теперь люди будут более внимательны.

Свет также прокомментировал слухи о том, что коронавирус — это репетиция глобальной эпидемии. Он подчеркнул, что в таком случае человечество должно извлечь из этого урок. По его мнению, начнут думать люди, большой бизнес, который в нынешней ситуации растерялся.

При этом главврач отметил, что большое количество предпринимателей сейчас начало активно помогать здравоохранению.

По состоянию на 24 апреля количество зараженных в России достигло 68 622, из них 5849 человек вылечились, 615 — умерли.

24 апреля академик РАН, вирусолог Виталий Зверев оценил последствия карантина для здоровья россиян. По его словам, многие люди, которые сейчас сидят дома, выйдут с заболеваниями, в том числе из-за того, что сейчас они не могут получить медицинскую помощь, которую могли бы им оказать без карантина.

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