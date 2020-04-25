Певец Максим Леонидов прогулялся с женой во время самоизоляции и был задержан

Полицейские Санкт-Петербурга задержали певца Максима Леонидова после прогулки во время самоизоляции. Об этом сообщает издание 78.ru.

По словам музыканта, вместе с женой и собакой он вышел на прогулку в Шуваловский парк. В какой-то момент их остановили полицейские. «Сказали, что незаконно, и доставили в отделение», — сказал он.

Леонидов добавил, что сотрудники правоохранительных органов составили протокол, вероятно, выпишут штраф. Певец заметил, что во время задержания полицейские были без масок.

В ряде российских регионов действует режим самоизоляции, при котором гражданам разрешается выходить на улицу лишь в случае похода в магазин, аптеку или медицинское учреждение, а также для поездки на работу, если они обязаны на нее ходить. Для борьбы с распространением коронавируса весь апрель в России объявлен нерабочим.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!