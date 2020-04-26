Российские десантники первыми в мире прыгнули с высоты 10 километров в Арктике

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Российские десантники первыми в мире прыгнули с парашютами с высоты 10 километров в Арктике. Об этом сообщил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, передает ТАСС.

«Такого до нас еще никто не делал», — отметил Евкуров. Он уточнил, что операцию провели по поручению министра обороны России Сергея Шойгу. Десантники использовали парашютную систему специального назначения нового поколения.

В Минобороны сообщили, что военные также опробовали кислородное оборудование, навигацию и специальное снаряжение. Они десантировались из военно-транспортных самолетов.

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