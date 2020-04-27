Авиабилеты крупнейших российских авиакомпаний подорожали в два раза

Авиабилеты на рейсы нескольких крупнейших авиакомпаний стали на 50-100 процентов дороже по сравнению с 2019 годом. К такому выводу пришли журналисты газеты «Ведомости», проанализировав информацию о бронированиях на сайтах перевозчиков.

Так, согласно исследованию, примерно в два раза увеличилась стоимость перелетов из Москвы в Минводы, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи и Волгоград. Кроме того, на 50-80 процентов в цене возросли билеты в Ростов-на-Дону, Самару, Казань, Красноярск, Иркутск и Тюмень.

Как отметили специалисты, речь идет о рейсах, запланированных на апрель и май. Журналисты уже направили просьбу прокомментировать ситуацию нескольким перевозчиком, однако получили отказ от представителей S7, «Уральских авиалиний» и Utair.

Ранее в апреле генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк предсказал подорожание авиабилетов после пандемии коронавируса. По его словам, в будущем перевозчикам придется сократить количество пассажиров на рейсе на треть, что приведет к увеличению стоимости авиабилетов на 50 процентов.

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