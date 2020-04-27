Россиянкам посоветовали отложить проведение ЭКО до конца пандемии

В Минздраве посоветовали отложить процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) до окончания пандемии коронавируса. Об этом заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

«Если уже проведена стимуляция и все готово для пункции фолликула, то целесообразно завершить этот цикл, провести забор яйцеклетки, оплодотворить ее. Оплодотворенные эмбрионы надо подвергнуть криопрезервации [способ сохранения живых клеток путем охлаждения — прим. «Ленты.ру»], а перенос отложить на более благоприятный период с возможной преимплантационной генетической диагностикой», — сказала она.

20 апреля российский акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала, что исходя из опыта предыдущих эпидемий — SARS, свиного и птичьего гриппа — беременные переносят заболевание тяжелее остальных. Она призвала беременных соблюдать режим самоизоляции.

В России в рамках нацпроекта «Демография» до 2024 года планируется сделать 450 тысяч бесплатных процедур ЭКО. Также цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста и увеличении уровня доступности дошкольного образования. Общий бюджет национального проекта — 3,1 триллиона рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!