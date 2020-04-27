Стало известно об уже пройденном пике заболеваемости COVID-19 в Москве

Пик заболеваемости COVID-19 в Москве был пройден три дня назад. Об этом заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики (ВШЭ) Лариса Попович, передает РИА Новости.

Попович объяснила, что в Москве и регионах разная динамика по заболеваемости, и в столице ее нужно отслеживать не по изменению числа заболевших, а по «сглаженной кривой». По ее словам, «дня три назад, как в Москве, по сглаженной кривой, пик был пройден».

Эксперт добавила, что количество выявленных заражений зависит в том числе от проведенных тестов, но в Москве количество выявленных случаев начало снижаться, хотя число тестов не уменьшалось.

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Ранее сообщалось, что на 27 апреля в Москве за сутки зарегистрирован 2871 новый случай заражения коронавирусом, всего в столице 45 351 инфицированный. По данным на 26 апреля, число новых случаев составляло 2971, на 25 — 2612.

По данным на 27 апреля в России зафиксировано 6198 новых случаев заражения в 85 регионах, общее число инфицированных по всей стране составляет 87 147. Зафиксировано 50 летальных исходов, за сутки полностью выздоровели 579 человек. За весь период зарегистрировано 794 смерти, 7346 человек вылечились.

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