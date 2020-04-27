Стало известно об уже пройденном пике заболеваемости COVID-19 в Москве

Пик заболеваемости COVID-19 в Москве был пройден три дня назад. Об этом заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики (ВШЭ) Лариса Попович, передает РИА Новости.
Попович объяснила, что в Москве и регионах разная динамика по заболеваемости, и в столице ее нужно отслеживать не по изменению числа заболевших, а по «сглаженной кривой». По ее словам, «дня три назад, как в Москве, по сглаженной кривой, пик был пройден».
Эксперт добавила, что количество выявленных заражений зависит в том числе от проведенных тестов, но в Москве количество выявленных случаев начало снижаться, хотя число тестов не уменьшалось.
Ранее сообщалось, что на 27 апреля в Москве за сутки зарегистрирован 2871 новый случай заражения коронавирусом, всего в столице 45 351 инфицированный. По данным на 26 апреля, число новых случаев составляло 2971, на 25 — 2612.
По данным на 27 апреля в России зафиксировано 6198 новых случаев заражения в 85 регионах, общее число инфицированных по всей стране составляет 87 147. Зафиксировано 50 летальных исходов, за сутки полностью выздоровели 579 человек. За весь период зарегистрировано 794 смерти, 7346 человек вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения