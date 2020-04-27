Кличко уволил напавшего на полицейского вице-мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака, против которого открыли дело за избиение полицейского. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть — в первую очередь тем, кто ее представляет», — заявил киевский градоначальник.

Он добавил, что чиновник должен ответить за свои действия.

Ранее 27 апреля стало известно, что Слончака задержали за нападение на сотрудника полиции. Инцидент случился вечером в воскресенье, 26 апреля. Патрульные остановили автомобиль Mercedes, ехавший без включенных фар. За рулем находилась депутат городского совета Людмила Костенко, она отказалась проходить тест на алкоголь. Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского. Пострадавшего госпитализировали, а машину забрали на штрафстоянку. Чиновнику грозит до пяти лет тюремного заключения.

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