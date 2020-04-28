Сменщик умершего с коронавирусом настоятеля московского собора попал в больницу

Новый настоятель Елоховского собора в Москве Фома Мосолов, который сменил на этом посту умершего с коронавирусом протоиерея Александра Агейкина, попал в больницу. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил в своем Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Легойда отметил, что лично разговаривал с Мосоловым, и заверил, что ситуация находится под контролем. Представитель РПЦ не уточнил, чем именно болен настоятель, однако опроверг появившуюся ранее в некоторых СМИ информацию о том, что священнослужителя подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Ну неужели нельзя не хайпить хотя бы на болезнях человеческих? Да, Владыка в больнице, но не на ИВЛ», — написал Легойда.

Фома Мосолов был назначен настоятелем Елоховского собора 22 апреля. 21 апреля его предшественник Александр Агейкин, заразившийся коронавирусом, впал в кому и скончался в возрасте 48 лет. Позже стало известно, что Агейкин выступал против закрытия храмов в условиях эпидемии, заявляя, что подобные действия свидетельствуют о недостаточном доверии к богу со стороны верующих.

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