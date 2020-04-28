Напавшего на полицейского экс-заммэра Киева отправили под ночной домашний арест

Соломенский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест бывшего заммэра Владимира Слончака, который подозревается в нападении на патрульного полицейского. Об этом сообщают «Українськi Новини».

Экс-чиновник обязан находиться дома с 23:00 до 06:00. От него не потребовали сдать паспорт для выезда за границу. Прокуратура настаивала на круглосуточном аресте.

Накануне, 27 апреля мэр Киева Виталий Кличко уволил Слончака. «Я не позволю дискредитировать городскую власть — в первую очередь тем, кто ее представляет», — заявил градоначальник.

Сам подозреваемый утверждает, что полицейские вели себя вызывающе.

Инцидент с вице-мэром случился вечером в воскресенье, 26 апреля. Патрульные остановили автомобиль Mercedes, ехавший без включенных фар. За рулем находилась депутат городского совета Людмила Костенко, которая отказалась проходить тест на алкоголь. Слончак, ехавший с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского. Стража правопорядка госпитализировали, а машину забрали на штрафстоянку.

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