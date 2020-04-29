Бывшая ученица Тутберидзе рассказала о наказании от тренера за плохой прокат

Бывшая российская фигуристка Алсу Каюмова рассказала о работе под руководством тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам спортсменки, однажды специалист выгнала ее с тренировки за плохой прокат. Через некоторое время Каюмова попросила разрешения вернуться на лед, и Тутберидзе ее пустила.

Каюмова также рассказала, что тренер — добрый, умный, но очень требовательный человек, который умеет разрядить обстановку во время занятий. По словам спортсменки, Тутберидзе — ее кумир.

Наивысшим достижением Каюмовой является бронза юниорского этапа Гран-при в Эстонии. Сейчас 20-летняя девушка занимается тренерской деятельностью и судит соревнования.

Ученицы Тутберидзе заняли весь пьедестал на минувшем чемпионате Европы. Победу одержала Алена Косторная, второе и третье места заняли Анна Щербакова и Александра Трусова соответственно. Под руководством тренера занимается и олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова, которая в декабре прошлого года заявила о приостановке карьеры.

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