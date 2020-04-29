Правительство Украины предложило устроить амнистию из-за коронавируса

Правительство Украины предложило амнистировать более трех тысяч заключенных из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По мнению правительства, это позволит снизить риски распространения коронавируса в пенитенциарной системе страны и нагрузку на бюджет благодаря уменьшению количества заключенных.

Уточняется, что под амнистию могут попасть заключенные, осужденные за преступления легкой тяжести без совершения насилия и заключенные с истекающим сроком наказания. Также планируется наполовину сократить неотбытую часть наказания 100 осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы.

С 6 апреля на Украине ужесточили меры для борьбы с коронавирусом. Карантинный режим продлен правительством до 11 мая. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 9866 человек, 250 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило три миллиона человек.

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