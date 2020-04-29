Крупнейший патриотический комплекс России превратят в COVID-центр

Крупнейший российский патриотический комплекс «Патриот» превратят в COVID-центр. Госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом намерены развернуть к концу мая 2020 года в подмосковной Кубинке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В конгрессно-выставочном центре на территории «Патриота» планируется разместить 1,5 тысячи коек. Помещения переоборудуют до конца мая, и работать там будут медики Одинцовского городского округа. В центре ежегодно проводят военно-технический форум «Армия». С 4 апреля комплекс временно закрыт в связи с ограничительными мерами по борьбе с пандемией коронавируса.

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Власти Москвы также планируют переоборудовать другие объекты, в частности ВДНХ, торгово-ярмарочный комплекс «Москва» в районе Люблино, автоцентр «Москва» на Каширском шоссе и выставочную площадку «Крокус Экспо», во временные госпитали для больных с коронавирусом. Подготовительные работы уже начались.

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