ФСБ задержала контрабандистов за вывоз из России самого редкого драгметалла

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России совместно с полицейскими задержали контрабандистов из России и Литвы, которые вывозили драгоценные металлы в Германию. Об этом в среду, 29 апреля, в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы сообщили «Интерфакс».

По данным ЦОС, контрабандный канал из России был организован транзитом через Беларусь и Литву. Подозреваемые, как считает следствие, вывозили платину, палладий и родий (последний считается одним из самых редких на Земле драгоценных металлов).

Как сообщили в ФСБ, в Смоленской области, в районе государственной границы с Белоруссией, был остановлен грузовой автомобиль, направлявшийся в Литву. В ходе досмотра машины сотрудники правоохранительных органов нашли 21 мешок общей массой более 11 тонн: в нем находились перемолотые автомобильные катализаторы, в состав которых входят платина, палладий и родий. Их общая стоимость составляет как минимум 200 миллионов рублей.

Кроме того, сотрудники ФСБ и МВД России на территории столичного региона провели оперативно-разыскные мероприятия в офисах и складах подозреваемых. В результате были обнаружены и изъяты аффинированные (очищенные) кустарным способом золото и серебро общей массой более 162 килограмма, а также более 700 килограммов перемолотых автокатализаторов с платиной, палладием и родием стоимостью более десяти миллионов рублей.

Оперативники также нашли у контрабандистов наличные деньги (в том числе иностранную валюту) для заключения незаконных сделок. По данному факту региональное управление МВД России уже возбудило уголовное дело.

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