Впервые от коронавируса умерла заключенная

В США от новой коронавирусной инфекции впервые умерла заключенная. Об этом сообщается во вторник, 28 апреля, в пресс-релизе Федерального бюро тюрем.

20 марта 30-летнюю заключенную Андреа Секл Биэр (Andrea Circle Bear), находящуюся на последнем сроке беременности, перевезли из тюрьмы штата Южная Дакота в федеральный медицинский центр Техаса для женщин-заключенных, имеющих проблемы со здоровьем. Спустя неделю ее доставили в местную больницу из-за возможных осложнений беременности и в тот же день выписали.

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31 марта у Биэр проявились симптомы коронавируса SARS-CoV-2, в том числе высокая температура и сухой кашель. Заключенную снова отвезли на обследование в местную больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На следующий день она родила с помощью кесарева сечения. 4 апреля проведенный Биэр тест на COVID-19 дал положительный результат.

У больной были проблемы со здоровьем, поэтому коронавирусная инфекция протекала для нее в более тяжелой форме. 28 апреля она умерла из-за осложнений. Подробности не приводятся.

Биэр отбывала тюремный срок в два года и два месяца за хранение наркотических веществ. По данным местной газеты Rapid City Journal, она стала первой женщиной-заключенной, скончавшейся из-за болезни COVID-19.

Ранее сообщалось, что у интернет-звезды Фатимы Хишванд (Fatemeh Khishvand), которую окрестили «иранской Анджелиной Джоли», нашли коронавирус SARS-CoV-2. По словам ее юриста, она заразилась в тюрьме, куда ее поместили после обвинений в богохульстве, незаконном обогащении и других преступных деяниях.

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