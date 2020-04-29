Названы главные ошибки в борьбе с коронавирусом

Преждевременная отмена карантина и неготовность медучреждений принять новых пациентов были названы фатальными ошибками в борьбе с COVID-19. Об этом изданию Wired заявила директор Стэнфордской инициативы в области коммуникации в сфере здравоохранения (США) доктор Сима Ясмин (Seema Yasmin).

По словам Ясмин, именно желание властей как можно быстрее отменить карантин может обернуться новыми вспышками заболевания. «Если мы поспешим, это может привести к неконтролируемому распространению коронавируса», — заметила специалист. Доктор заявила, что в настоящий момент главной задачей контролирующих органов является снижение количества новых случаев инфицирования.

Второй ключевой ошибкой Ясмин назвала неготовность больниц и клиник принять большое количество пациентов: «Медучреждениям нужны три вещи — лекарства, средства защиты для медиков, достаточное количество коек и аппаратов ИВЛ». По ее словам, от второй и третьей волн пандемии гриппа в 1918 году скончалось больше людей, чем от первой.

Также Сима Ясмин призвала улучшить диагностирование COVID-19 и увеличить количество тестов, так как таким образом власти смогут лучше отслеживать контакты инфицированных и предотвращать новые эпизоды распространения болезни. Доктор заметила, что отслеживание контактов заболевшего является краеугольным камнем в борьбе с любыми инфекционными заболеваниями.

В конце апреля ученые Принстонского университета (США) рассказали о поведенческих ошибках, которые помешают обществу выйти из вызванного пандемией кризиса. В частности, излишнее социальное дистанцирование потенциально может усугубить психические расстройства, а из-за тревог, связанных с пандемий, люди могут забыть о необходимости физических упражнений и общения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!