В США начались массовые закупки мешков для трупов

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США сформировало заказ на закупку 100 тысяч мешков для человеческих останков. Власти страны готовятся к «худшему» сценарию по коронавирусу. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

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Выполнением заказа займется небольшой подрядчик из Калифорнии. Примерная стоимость закупок составляет 5,1 миллиона долларов.

Представители агентства заявили, что процесс покупки был начат, для того чтобы увеличить запасы мешков для тел и их производство на будущее, исходя из количества, которое может понадобится в «худшем» случае.

На данный момент в США зафиксировано более одного миллиона случаев заражения коронавирусом. В стране около 60 тысяч человек скончались в результате пандемии.

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