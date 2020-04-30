Украинские предприниматели анонсировали масштабные протесты против карантина

Украинские предприниматели анонсировали новые акции протеста против карантинных мер, введенных правительством. Об этом сообщает «Страна.ua».

Иван Рудяк, один из организаторов митинга, который прошел 29 апреля, заявил, что новые акции будут куда более масштабными. По его словам, акцию готовы поддержать предприниматели из регионов. Рудяк сообщил, что наибольшее возмущение у малого бизнеса вызывает продолжение работы гипермаркетов.

«Если власть считает, что нас, машин — это мало, мы соберем больше. Все готовы ехать, у кого хватит денег на бензин. Вся страна над властями смеется, закон должен быть один для всех», — сказал он.

На прошедшем у здания правительства митинге предприниматели потребовали отменить карантин с 1 мая, чтобы позволить малому бизнесу «кормить свои семьи». Они также подчеркнули, что если карантин действует, то он должен быть обязателен для всех. Пока же, по их словам, не дают работать только малому бизнесу. Между участниками акции и полицией возникла словесная перепалка. Одного из предпринимателей задержали.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что число зарегистрированных безработных выросло почти в десять раз по сравнению с периодом перед введением карантина.

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