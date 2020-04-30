Умер бывший футболист сборной Англии

Бывший защитник сборной Англии и «Лидс Юнайтед» Тревор Черри умер — ему было 72 года. Об этом сообщает The Guardian.

Клуб отреагировал на смерть ветерана. «"Лидс" шокирован и глубоко соболезнует смерти Тревора Черри. Его уход был неожиданным», — говорится в заявлении клуба.

17 апреля стало известно, что бывший партнер Черри по «Лидс» Норман Хантер скончался от коронавируса. Бывшему голкиперу сборной Англии и победителю чемпионата мира было 76 лет.

Черри провел за «Лидс» 399 матчей и забил 24 гола. С 1976 по 1980 год он провел 27 матчей за сборную Англию. Защитник завершил карьеру будучи игроком «Брэдфорд Сити». В 1982 году будучи играющим тренером команды он одержал победу в третьем по силе дивизионе чемпионата Англии и добился повышения в классе. В следующем сезоне он уже был полноценным тренером «Брэдфорда» и руководил командой до 1987 года.

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