Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.

Жители Бруклина в среду, 29 апреля, пожаловались в полицию на неприятный запах. Приехав на место, правоохранители обнаружили возле их домов грузовики с трупами.

Как сообщил газете анонимный источник, похоронное бюро хранило тела в грузовиках, так как его морозильные камеры перестали работать. При этом не уточняется, могли ли погибшие быть заражены коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США сформировало заказ на закупку 100 тысяч мешков для человеческих останков. Власти страны приготовились к «худшему» сценарию по коронавирусу.

Накануне число жертв коронавируса в США превысило 60 тысяч. Большинство смертей зафиксировано в штате Нью-Йорк.

Общее число зараженных в Соединенных Штатах превысило 1 миллион. Страна по-прежнему занимает первое место в мире по количеству инфицированных.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!