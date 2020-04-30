В Чечне отреагировали на видео с выкриками солдат «служу Ичкерии»

Проверкой видео, на котором запечатлено, как солдат в воинской части в Калининградской области заставляют скандировать «слава Ичкерии», должно заниматься командование. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

По его словам, нет подтверждения того, что ролик не постановочный. Кроме того, Умаров указал на отсутствие доказательств того, что на видео запечатлены чеченцы, а не военнослужащие других национальностей. «Почему сразу нужна реакция Чечни в общем и [главы республики] Рамзана Кадырова в частности? Я не прав? Если реально выяснится, что это чеченцы, тогда, возможно, мы дадим свою оценку произошедшему», — отреагировал министр.

Ранее в сети появилось видео на котором, как сообщало издание «Подъем», уроженцы Чечни заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами». На опубликованных кадрах видно, как на построении военнослужащие здороваются с солдатами из Чечни и говорят, что служат непризнанной Чеченской Республике Ичкерия (ЧРИ, органы власти ЧРИ в России причислены к списку террористических организаций, участие в них уголовно наказуемо — прим. «Ленты.ру»).

Собеседники издания рассказали, что в этом месте всегда было много солдат с Кавказа, и часть даже прозвали «солнечным Дагестаном». При этом они отметили, что агрессию проявляют уроженцы Чечни — носят при себе оружие, либо отбирают его у дежурных.

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