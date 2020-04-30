В «Слуге народа» прокомментировали возможность отставки премьера

Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия прокомментировал возможность отставки премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает УНИАН.

Арахамия заявил, что ждать отставки Шмыгаля в ближайшее время не стоит.

По его словам, правительство справляется с работой в кризисной ситуации. Он считает «нормальным человеческим процессом», что у правительства нет взаимодействия с оппозицией, которая отказалась поддерживать его назначение.

«Если кто-то за меня не голосовал, а потом хочет со мной хорошей коммуникации, то, наверное, с этим могут быть проблемы», — сказал Арахамия.

4 марта Верховная Рада утвердила новый состав правительства. Его главой стал бывший вице-премьер Денис Шмыгаль. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил кадровые изменения в правительстве отсутствием эффективности и результативности. Глава государства подчеркнул, что кадровые перестановки не повлияют на курс Украины. Он добавил, что украинские власти и в дальнейшем нацелены на внедрение реформ и сотрудничество с МВФ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!