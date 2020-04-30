Зараженная коронавирусом медсестра умоляла коллег спасти ей жизнь

Медсестра из английского города Брэдфорд, графство Уэст-Йоркшир, заразилась коронавирусом и умоляла коллег не дать ей умереть. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Самочувствие 35-летней медсестры Келли Уорд (Kelly Ward) ухудшилось во время дежурства в выходные. После возвращения домой ее сильно знобило, она чувствовала слабость. Жених помог ей добраться до больницы, где ее проверили на коронавирус. Тест показал положительный результат.

Вскоре Уорд понадобилась искусственная вентиляция легких. Она приготовилась прощаться с родными и друзьями. «Я узнала одну из медсестер, с которой мы раньше работали вместе, — рассказала женщина. — Я сказала ей: "Не дай мне умереть"». Она пояснила, что не хотела, чтобы ее дети лишились матери. Консультант отделения интенсивной терапии пообещал, что сделает все возможное, чтобы спасти ей жизнь.

Сейчас состояние здоровья Уорд улучшилось, но ей еще предстоит длительное лечение. «Сотрудники больницы буквально спасли мне жизнь», — подчеркнула она. Медсестра отметила, что не хочет, чтобы ее жалели, а стремится к тому, чтобы все знали, что коронавирус может поразить кого угодно в любое время, поэтому людям необходимо оставаться дома во избежание заражения.

Ранее сообщалось, что медсестра из американского штата Кентукки рассказала, что после заражения коронавирусной инфекцией чувствовала себя так, будто ее кости ломаются. У нее были сильный кашель, высокая температура и диарея.