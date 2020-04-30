Рассчитана точная дата пика эпидемии коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России наступит 6 мая — в этот день, по прогнозу Сбербанка, прирост числа инфицированных составит 9282. Это следует из данных модели заболеваемости на сайте SberIndex.ru, которая рассчитывает динамику распространения болезни в стране.

Прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, уточняется в описании.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин ранее сообщал, что пик эпидемии придется на первую декаду мая. Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что это произойдет в период с 5 по 10 мая.

За последние сутки в России было зарегистрировано свыше семи тысяч новых случаев заражения коронавирусом, таким образом, общее число выявленных случаев заражения превысило 100 тысяч.

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