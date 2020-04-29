Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Математическая модель Сбербанка предсказала сроки пика эпидемии коронавируса в России — первая декада мая. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

По словам Ведяхина, согласно реализующемуся сценарию распространения коронавируса, пик заболеваемости в Москве наступит «несколькими днями ранее».

Математическая модель учитывает распределение населения по районам и по странам, миграцию между этими районами, использование всех видов транспорта и различные статусы заболевших — от восприимчивых до выздоравливающих, добавил Ведяхин.

Он отметил, что математическая модель была создана на основе эпидемиологического симулятора GLEAM, над ней работали лучшие специалисты Сбербанка по анализу больших данных и исследователи искусственного интеллекта.

28 апреля доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что окончание эпидемии коронавируса в России будет возможным, когда ежедневно будет регистрироваться не более ста случаев заражения.

27 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия должна выйти на плато по коронавирусу к середине мая. По его словам, «в первый месяц лета станет полегче».

По последним данным, всего в России зафиксировано 93,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. За весь период зарегистрировано 867 летальных исходов, 8456 человек вылечились.

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