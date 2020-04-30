Российский врач заразил коронавирусом коллег после поездки в Турцию

Сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом от коллеги, который приехал из Турции и нарушил режим самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС.

На четвертый день самоизоляции сотрудник больницы пришел на работу. «Еще хуже, что за это время были выписаны больные, которые уехали в другие регионы и понесли (инфекцию) дальше», — рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

22 апреля заведующий нейроортопедическим отделением Дмитрий Пташников сообщил, что все сотрудники отделения заразились коронавирусом. По его словам, в отделении лежат 32 пациента и 10 пациентов-сотрудников. Пташников заявил, что никакие средства защиты не сработали, «даже самые современные», потому что врачи «закрыты в одном помещении с больными».

За последние сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах России. Большинство зараженных — в Москве (3093), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (336). За последние сутки скончался 101 человек, выздоровели — 1333. Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 106 498.

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