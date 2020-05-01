Уничтожение украинской ракетой машины с боеприпасами в Донбассе попало на видео

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили в Донбассе машину, подвозившую боеприпасы на передовые позиции. Видеозапись операции опубликована в Facebook-аккаунте Операции объединенных сил (ООС).
На видео попал момент взрыва транспорта. В ООС уточнили, что машина принадлежала стороне противника. Ее уничтожили с помощью противотанкового ракетного комплекса.
«Напомним, на днях в этом районе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. Также, как сообщалось ранее, оккупанты открывали огонь по жилым кварталам Золотого-4 и повредили несколько домов гражданского населения», — говорится в сообщении.
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