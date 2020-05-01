Власти Петербурга рассказали о рефрижераторах для умерших с коронавирусом

В Санкт-Петербурге у больниц разместили контейнеры-рефрижераторы для тел умерших пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает «Фонтанка».

В региональном комитете по здравоохранению подтвердили, что в городе размещено уже восемь подобных рефрижераторов. «Большинство таких установок пока не используется», — рассказали в ведомстве.

Использование мобильных рефрижераторов для хранения тел умерших во время пандемии — распространенная практика. Так, в Нью-Йорке грузовики для вывоза тел умерших от коронавируса появились еще в конце марта. Чиновники тогда предполагали, что ситуация может ухудшиться и мест в строящихся дополнительных моргах не хватит. В последний раз такие меры в крупнейшем городе США принимали после террористических атак 11 сентября 2001 года.

По данным на 1 мая в России зарегистрирован 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За все время эпидемии 1169 человека скончались, 13 220 выздоровели.

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