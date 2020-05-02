В России отреагировали на отставку дочери Назарбаева

Освобождение дочери бывшего главы Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариги Назарбаевой от должности спикера парламента страны стало неожиданностью для России. Так на ситуацию отреагировал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передает РИА Новости.

«Вся эта история как гром среди ясного неба ... Конечно, нужно наблюдать за дальнейшим развитием событий», — заявил Затулин.

По его словам, пока непонятно, будет ли Назарбаевой предложено новое место в органах власти или это «увольнение по всем статьям», которое знаменует окончание «медового месяца во взаимоотношениях с Назарбаевыми вообще». «Вот это, конечно, главный вопрос, потому что при всех талантах Дариги она не более и не менее, как представитель отца на высоком государственном посту», — пояснил зампред.

Ранее председатель национальной ассоциации СМИ Таджикистана, политолог Нуриддин Каршибоев заявил, что увольнение Назарбаевой может быть связано с конфликтом интересов политических кланов. При этом он выразил уверенность в том, что Назарбаева не уходит с политической арены, и ей уже нашли новую должность, согласовав это с ее отцом.

Об освобождении Дариги Назарбаевой от должности спикера парламента Казахстана стало известно ранее в субботу, 2 мая. Такое решение принял глава республики Касым-Жомарт Токаев.

Дарига — старшая из трех дочерей Назарбаева. Она возглавляла парламент страны с 2016 года, в 2019-м полномочия истекли, и тогда ее назначили на должность снова.

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