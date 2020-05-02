Майк Тайсон поразил фанатов скоростью ударов

Бывший боксер-тяжеловес Майк Тайсон опубликовал видео с тренировки и поразил пользователей Twitter скоростью исполнения ударов. Ролик доступен в профиле американца.

53-летний Тайсон отрабатывал удары по лапам и перемещения. Пользователи обратили внимание на силу и скорость, с которой экс-чемпион мира выполняет упражнение.

25 апреля американец допустил, что может вернуться в ринг ради благотворительности. Тайсон заявил, что вернулся к регулярным тренировкам и не исключает проведения выставочных поединков.

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