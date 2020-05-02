Названы подмосковные города с наибольшим числом заражения коронавирусом

Подмосковный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса назвал города с наибольшим числом выявления коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

Больше всего случаев инфицирования было зафиксировано в Одинцово (764 пациента). На втором месте — Люберцы с 709 инфицированными. Тройку замыкает Красногорск, там выявлено 610 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что в подмосковных больницах также наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

За последние сутки в России выявили 7933 случая заражения коронавирусом. Большинство зараженных — в Москве (3561), Московской области (797) и Санкт-Петербурге (349).

Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии превысило 114 тысяч. Всего в мире насчитывается более 3,3 миллионов случаев заражения.

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