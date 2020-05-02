Переболевшим коронавирусом россиянам посоветовали оставаться на карантине

Россиянам, которые уже переболели коронавирусом, стоит в течение одной-двух недель оставаться на карантине. Такой совет дала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

Она объяснила, что вирус очень долго не покидает организм, «и когда человек уже чувствует себя здоровым, он все равно может быть выделителем этого самого вируса». По словам Поповой, сейчас в стране не зафиксировано повторных случаев заражения COVID-19.

Ранее Попова говорила о всплеске числа инфицированных, но уточнила, что такая ситуация прогнозировалась. По ее словам, активный прирост зараженных фиксируется на фоне стабильной ситуации, которая была отмечена на прошлой неделе.

За последние сутки по всей России выявлено 9623 тысячи новых случая, из них у более чем 46 процентов пациентов не наблюдалось никаких клинических проявлений болезни. Всего с начала эпидемии заболели более 124 тысяч человек.

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