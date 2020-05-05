Врач Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал единственный способ, позволяющий укрепить иммунитет. Об этом он рассказал в своем Instagram.

По его утверждению, для этого необходимо выполнять ряд условий: заниматься спортом, не употреблять вредную пищу, сократить количество сахара, следить за весом и оберегать себя от стрессов. Кроме того, важно испытывать положительные эмоции, регулярно заниматься сексом. Еще одним фактором он назвал необходимость отказаться от стерильной среды, поскольку иммунная система должна постоянно контактировать с кучей бактерий.

«Это все естественное для человека плюс свежий воздух. Вот это все и есть укрепление иммунитета», — сказал он. Комаровский особо отметил, что не существует «волшебных таблеток», позволяющих укрепить иммунитет.

Ранее Комаровский объяснил опасность употребления антибиотиков для профилактики коронавируса. Он пояснил, что их профилактическое применение увеличивает вероятность бактериальных осложнений во время болезни, и предостерег от употребления таких препаратов без особого повода. Также от указал на опасность использования антибиотиков при самолечении.

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