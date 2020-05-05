В России запретили «наливайки» в жилых домах — объекты общепита, где продают алкоголь, зачастую нелицензированный. Запрет касается тех заведений, площадь которых меньше 20 квадратных метров.

Такие мини-бары нельзя размещать не только в жилых домах, но и в пристройках к ним, а также на прилегающих территориях. Авторы законопроекта утверждают, что жители зданий, где находятся подобные заведения, негативно относятся к ним и регулярно жалуются на шум.

Регионы получили право полностью запрещать продажу алкоголя в объектах общепита в жилых домах или вводить дополнительные ограничения по минимально возможной площади таких точек.

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