Пандемия гриппа помогла Гитлеру прийти к власти

Пандемия испанского гриппа помогла Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), в составе которой был Адольф Гитлер, прийти к власти в Германии. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на новое исследование Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Ученые проанализировали данные избирательных комиссий и пришли к выводу, что правые экстремисты набрали большую долю голосов в регионах Германии, где была зафиксирована самая высокая смертность от пандемии гриппа. Исследователи утверждают, что они уверены в правильности своих выводов, так как учли также региональную безработицу, религиозный и этнический состав городов, где проходили выборы, и посмотрели, насколько много голосов раньше отдавалось крайне правым партиям в разных частях страны.

НСДАП пользовалась поддержкой значительной части населения: она получила 13,7 миллиона голосов 31 июля 1932 на выборах в рейхстаг. 30 января 1933 года Адольф Гитлер стал рейхсканцлером.

Экономист Кристиан Бликл (Kristian Blickle), один из авторов исследования, утверждает, что полученные результаты коррелируют с современным всплеском антисемитизма, связанным с пандемией новой коронавирусной инфекции. Антидиффамационная лига уже выразила беспокойство в связи с появлением постов в интернете, в которых евреев и Израиль обвиняли в создании и распространении коронавируса, чтобы контролировать население планеты.

Бликл утверждает, что в XIV веке евреев также ложно обвиняли в распространении бубонной чумы. Он обнаружил сильную корреляцию между числом смертей от гриппа и большим числом голосов за правые партии в «регионах, где исторически обвиняли меньшинства, а особенно евреев, в появлении чумы в Средневековье». Экономист предположил, что пандемия серьезно сказал на демографическом составе общества, а также могла привести к возникновению ненависти к чужакам.

Бликл надеется, что результаты его исследования внесет вклад в дискуссию о долгосрочных последствиях пандемий, однако просит с осторожностью интерпретировать его результаты.

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