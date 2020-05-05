Шесть человек погибли при пожаре в подмосковном доме

По меньшей мере шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в деревне Дурниха Московской области. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 04:21 по московскому времени. Отмечается, что дом загорелся по всей площади. Тела погибших спасатели обнаружили во время разбора завалов здания, сообщает ТАСС. Кроме того, есть пострадавшие, однако их количество не называется.

На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным версиям, причинами возгорания могли быть короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем.

В апреле при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей, которым было от одного месяца до восьми лет. Семья оценивалась как неблагополучная.

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