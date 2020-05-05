Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые детально описал посадку

Командир экипажа Sukhoi Superjet (SSJ-100), потерпевшего крушение в столичном аэропорту Шереметьево в мае прошлого года, детально описал посадку в эксклюзивном интервью для «Ленты.ру».

Пилот Денис Евдокимов объяснил, что не стал кружить, чтобы выработать топливо и принял решение о посадке так, как «нахождение в воздухе могло привести к каскадному нарастанию отказов в системах воздушного судна, что привело бы к полной потере управляемости».

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Причиной возвращения самолета в пункт отправления стало попадание молнии, которое неожиданно повлекло переход судна режим полного ручного управления Direct mode, который, по словам Евдокимова, в реальной обстановке оказался не таким, как на тренажере, а в полетах пилоты его не отрабатывали.

Попытка же увести самолет на второй круг после первого из трех отрывов от полосы при посадке, как уверен Евдокимов, привела бы к еще более катастрофическим последствиям.

Согласно выводам следствия, завершившегося в апреле, именно действия пилота, а не техническая неисправность воздушного судна, привели к разрушению шасси и возгоранию.

Единственному фигуранту дела о нарушении правил безопасности при эксплуатации самолета, повлекшем гибель людей, Денису Евдокимову, согласно статье 263 УК, грозит до семи лет лишения свободы.

5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево сгорел SSJ-100. Погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Всего на борту находились 78 человек.

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